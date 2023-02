Sodiê Doces lança cinco sabores de bolos em Campo Grande

Banoffe, Limão Siciliano, Frutas Amarelas e os zero açúcar Chocolate e Chocolate com Morango passam a fazer parte do cardápio

Ano novo, sabores novos. Sempre inovando e trazendo novidades deliciosas para seus clientes, a Sodiê Doces Campo Grande, maior franquia de bolos artesanais do país e 100% brasileira, passa a incluir em seu cardápio mais cinco sabores inéditos de bolos a partir do dia 13 de fevereiro.

Começando pelo bolo Banoffe, um clássico bem brasileiro, que tem como destaque a banana. Com massa branca, o recheio leva doce de leite e mousse feita com a fruta. Na cobertura, mais mousse branca, crumble de canela e bananas carameladas dão o toque final.

A segunda novidade traz muita refrescância. O bolo de Limão Siciliano é feito com massa de pão de ló branca, creme e ganache de limão, coberto com merengue. O brasileiríssimo de Frutas Amarelas combina maracujá, pêssego e manga com trufa de coco e mousse branca com geléia. A decoração do bolo leva mais mousse.

Na linha zero açúcar, ideal para quem restrições com doce ou que evita o ingrediente, há duas novas opções: o Bolo Trufado (com massa de chocolate, trufado aerado, coberto com mousse de chocolate e decorado com plaquinhas de chocolate) e o Bolo Trufado com Morangos (massa de chocolate, trufado aerado e morangos. Na decoração, mais mousse, plaquinhas de chocolate e fruta).

A Sodiê Doces disponibiliza ainda mais de 80 tipos de sabores de bolos, além de uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Também fazem parte do cardápio da marca os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco (com e sem cobertura) e sua linha exclusiva de salgados, fritos e assados, que podem ser consumidos em loja ou na versão mini, ideais para serem levados para casa.

Os contatos de cada unidade podem ser obtidos no site oficial da marca. Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, pelo aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android, ou pelo iFood.

Sodiê Doces

A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 350 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana.

Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeiríssima qualidade e frutas frescas. Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva). Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades.

A rede fechou 2022 com faturamento de 560 milhões de reais, registrando crescimento de 20,5% em comparação com 2021 (465 milhões de reais). Para 2023, a marca projeta abrir, ao menos, mais 30 unidades no território brasileiro.

Com informações da assessoria