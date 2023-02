Campanha de doação de sangue acontece nesta terça e quarta em Corumbá

O Hemosul de Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande, está realizando hoje (7) e amanhã (8), uma campanha de coleta de sangue e cadastro voluntário de medula óssea, das 7h às 11h e das 13h às 17h, no Hemonúcleo.

Quem tomou a vacina H1N1 (gripe) precisa esperar 48 horas para poder realizar a doação. Já as vacinas oferecidas contra a COVID-19 tem prazos diferenciados. Para aqueles que tomaram a Coronavac, deve-se esperar 48h, entretanto, quem tomou a Astrazeneca e a Pfizer, precisa esperar 7 dias para poder doar sangue.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade (menores devem estar acompanhados pelo responsável). É necessário ter no mínimo 55 quilos, e apresentar documento oficial com foto, estar bem de saúde, sem nenhum sintoma gripal, alérgico ou tosse. Também precisa estar bem alimentado e hidratado.

Manutenção dos estoques

A campanha ‘Doe sangue, doe vida’ alerta a população sobre a importância de manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisa.

Cada bolsa de sangue coletada é capaz de salvar três vidas. O Hemosul realiza uma espécie de lapidação do sangue, onde cada bolsa é subdividida em três componentes: plasma, plaquetas e o concentrado em leucócitos, que são prescritos pelo médico de acordo com a necessidade de cada paciente que receberá a doação.

O Hemonúcleo de Corumbá fica na rua Colombo, nº 1250, entre a 15 de Novembro e Sete de Setembro.

Mais informações pelo telefone 3232-2470.

