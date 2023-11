Sociedade busca duplicação da BR-376 e fim de pedágios em pistas simples entre Paraná e Mato Grosso do Sul

A Sociedade Civil Organizada do Paraná (Socipar) está lutando para que o Poder Executivo estadual e federal se preocupem com a duplicação de um dos principais trechos BR-376, região que impacta diretamente os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. O objetivo é tornar a via um novo corredor de acesso, melhorar a logística rodoviária, reduzir os custos e facilitar o escoamento da produção dos estados até o porto de São José.

Presidente da Socipar, Demerval Silvestre comenta que além de melhorar a trafegabilidade, a duplicação é de suma importância, pois é uma rodovia de tráfego intenso e uma das principais vias para o escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste até o Porto de Paranaguá. Outro ponto citado é a crescente demanda do turismo de água doce na região, principalmente em Porto Rico.

Na última semana, a Socipar apresentou para lideranças e deputados de MS e PR, os números da recontagem do fluxo de veículos na BR-376, entre Paranavaí e Nova Londrina. Por meio da empresa Perplan – Engenharia e Planejamento apontou que o fluxo foi de 23.351 eixos entre os dias 10 e 16 de setembro de 2023, um aumento de 98,3% em relação aos dados obtidos em 2019, segundo ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

A expectativa é que os governos federal e estadual se sensibilizem com o resultado e revertam a decisão de não contemplar a região. Além disso, o projeto é contra a instalação de pedágios entre Paranavaí e Nova Londrina, enquanto a duplicação viária não aconteça.

Há a mobilização de uma reunião com a ANTT e com o Ministro de Infraestrutura Renan Filho, outra com o Governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior, além dos deputados que solicitarão uma audiência pública para debater o assunto.

Nova ponte

Assim como a duplicação de parte da BR-376, Demerval comentou para a reportagem que reuniões em relação ao destravamento de novos projetos de infraestrutura estão encaminhando, como, por exemplo, com o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) sobre o de pleiteamento da construção de uma ponte sobre o Rio Paraná com recursos da Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), entre Taquarussu e o Porto de São José.

Em janeiro de 2023, o Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), lançou o edital de contratação para elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para construção da nova ponte.