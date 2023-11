MDB oficializa Gilson Bicão como pré-candidato a prefeitura de Aral Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Aral Moreira, Gilson Oliveira Ferreira, o “Gilson Bicão” (MDB), foi convocado pelo partido nesta semana para ser o pré-candidato a prefeitura do município, distante a aproximadamente 357 quilômetros de Campo Grande, nas eleições de 2024.

Bancário e professor de magistério, Gilson se diz “filho de Aral Moreira”, pois morou 56 anos no município. Na cidade, o pré-candidato avalia que tem grandes coisas a oferecer para melhorar a comunidade com sua vasta experiência na vida política.

Após cumprir quatro mandatos como vereador defendendo a bandeira da saúde, o Coordenador do Hospital de Câncer de Barretos – Hospital do Amor, diz que o principal foco do seu trabalho é ver as pessoas com poucas oportunidades no tratamento de saúde serem atendidas. “O tratamento humanizado é nosso principal foco”, avalia.

Como coordenador do hospital, vive promovendo campanhas para o atendimento de mulheres, crianças, projetos preventivos, encaminhamentos, busca por especialistas e organização de leilões para ajudar o hospital. Essa é a vida de um voluntário, graças de Deus.”

Nessa reta final de ano, Bicão comenta que vai usar seu tempo para ter a convicção de que a comunidade está a seu favor, além de conversar com as lideranças do município. Em sua visita a Campo Grande nesta semana, o Gilson foi convocado ao diretório do MDB para oficializar sua pré-candidatura ao lado do presidente do partido André Puccinelli, considerado seu padrinho político.