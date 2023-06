Sexta feira promete sol forte e tempo seco na Capital

O tempo nesta sexta-feira (30) segue seco, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Essa condição ocorre devido a atuação de uma grande massa de ar quente. As temperaturas estarão mais amenas no amanhecer e sobem rapidamente durante o dia, com máximas que ultrapassam os 30°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura mínima para as regiões sul e leste do Estado é de 15ºC e as máximas que atingem valores de 26°C. No norte e nordeste, são esperadas mínimas entre 15 e 17°C e nos períodos mais quentes ultrapassam os 30°C. Em Campo Grande e Dourados, clima ameno com 15ºC pela manhã e 27ºC durante a tarde.

Na região pantaneira, mínima de 20°C em Corumbá e 16ºC em Aquidauana. A máxima nestes municípios será de 29ºC. Na região sudoeste, Porto Murtinho terá grande amplitude térmica, amanhece com 18°C e atinge os 31°C ao longo do dia.

Já na região do Bolsão também terá esta diferença entre mínima e máxima, com 14°C pela manhã em Três Lagoas, e de 28°C no período mais quente.