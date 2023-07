PF mira organização paramilitar especializada no tráfico de drogas e armas na fronteira

Agentes da Polícia Federal (PF) deflagraram na manhã de hoje (30), a Operação Magnus Dominus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa paramilitar a serviço do tráfico internacional de armas e drogas entre Brasil e Paraguai. A ação policial ocorreu na Linha Internacional entre Ponta Porã a Pedro Juan Caballero.

Segundo a PF, foram cumpridos 1 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão contra nove brasileiros, um italiano, um romeno e um grego, em complexa operação policial, com deflagração simultânea nos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Conforme ainda informações da operação Magnus Dominus, a ação envolve mais de 100 Policiais Federais, das diversas delegacias e ainda do Comando de Operações Táticas e da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal.

A operação da Polícia Federal mira grupos de criminosos cujos são membros de investigações de elevada inteligência ática/operacional, com cursos nacionais e internacionais na área de segurança militar em âmbito privada, com atuação em guerras, além de seguranças militares privados de embarcações contra piratas da Somália, recrutados justamente pela sua experiência nesse tipo de serviço.

Ainda durante as investigações, constatou-se que a ORCRIM detém grande poder bélico, com equipamentos de última geração como coletes balísticos, drones, óculos de visão noturna, granadas, e armamento de grosso calibre, a exemplo de fuzis .556, 762 e .50, este capaz de perfurar blindagens e abater aeronaves.

O nome da operação, Magnus Dominus, que significa “o todo poderoso” em latim, faz alusão ao líder do grupo criminoso, o qual se auto intitulava como DOM, em referência a Dom Corleone, do clássico filme “O Poderoso Chefão”.

