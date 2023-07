Servidores municipais recebem antecipação de salários em Dourados

O compromisso com os servidores municipais e com o desenvolvimento de Dourados continua sendo prioridade para a gestão do prefeito Alan Guedes. Mais uma vez, o pagamento dos salários referentes ao mês de junho foi antecipado e estará disponível para saque nesta sexta-feira (30). Essa medida demonstra o empenho da administração em valorizar e reconhecer o trabalho desempenhado pelos servidores.

Através da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), a Prefeitura informou que a folha de pagamento de junho totaliza o valor de R$ 32.391.477,89, destinado a 9.523 servidores municipais. Vale ressaltar que esse montante inclui não apenas os salários, mas também os recolhimentos de tributos e encargos, resultando em uma folha bruta de R$ 57.701.677,36.

De acordo com a legislação, o pagamento dos salários dos servidores municipais deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente. No entanto, a gestão do prefeito Alan Guedes tem adotado a prática de antecipar o pagamento sempre que possível, buscando valorizar e reconhecer a dedicação e empenho dos funcionários públicos municipais.

Além de proporcionar uma maior tranquilidade financeira aos servidores, a antecipação dos salários também gera impactos positivos na economia da cidade. O dinheiro injetado no mercado local contribui para o aquecimento do comércio e dos serviços em geral, movimentando a economia de Dourados.

O prefeito Alan Guedes destaca a importância de cumprir com o compromisso assumido com os servidores municipais e com a cidade como um todo. A antecipação dos salários demonstra a responsabilidade e o zelo da gestão em garantir o bem-estar dos funcionários públicos e impulsionar o crescimento econômico da região.

Com mais essa antecipação do pagamento dos salários dos servidores municipais, a Prefeitura de Dourados reforça o compromisso em manter uma gestão eficiente, transparente e comprometida com o desenvolvimento do município, proporcionando condições favoráveis para o progresso de todos os envolvidos.

