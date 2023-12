Setembro Laranja reforça cultura da segurança do paciente

A campanha ‘Setembro Laranja’, de 2023 traz como tema “Engajar os pacientes para a segurança do paciente” visando reconhecer o papel central que os pacientes, suas famílias e cuidadores desempenham no avanço do cuidado seguro. As evidências mostram que, quando os pacientes são tratados como parceiros em seus cuidados, ganhos significativos são obtidos em segurança, satisfação do paciente e resultados de saúde.

A SES (Secretaria Estadual de Saúde), por meio da Coordenadoria de Saúde da Família e Ciclos de Vida, da Vigilância Sanitária Estadual e do Comitê Estadual de Segurança do Paciente apoiam a campanha ‘Setembro Laranja’, referente ao Dia Mundial da Segurança do Paciente. O dia 17 de setembro foi estabelecido como a data representativa mundialmente e também como referência estadual reforçando a importância da temática e disseminação da cultura da Segurança do Paciente.

Entre os objetivos da campanha deste ano estão a orientação dos pacientes e de seus familiares para se apropriarem de seus cuidados e que os profissionais de saúde deem voz aos pacientes no intuito de que agreguem atenção nos cuidados de saúde com êxito e mais segurança.

Segundo a coordenadora do Comitê Estadual de Segurança do Paciente, Daianny Garcia do Nascimento, é importante que haja o envolvimento do paciente e da família como estratégia para a eliminação de danos evitáveis nos cuidados de saúde. “Desejamos que a reflexão trazida pelo ‘Setembro Laranja’ faça com que os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) sintam-se parte importante do Processo de Segurança do Paciente e compreendam o seu papel, além de capacitar cada vez mais os profissionais de saúde para a diminuição de ocorrência de danos evitáveis”.

No Estado, as microrregiões de Aquidauana e Jardim realizarão o dia D nas Unidades de Saúde para que o tema chegue à população, levando as informações da importância de os pacientes participarem do seu processo de cuidado. O processo acontecerá através de rodas de conversa em sala de espera ou em atividades coletivas da Unidade de Saúde, durante todo o mês de setembro. Assim cada unidade escolherá o dia que para trabalhar essa temática com a população.

Leia mais: Campanha Abril Laranja busca combater os maus-tratos aos animais