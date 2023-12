Veículo apreendido com mercadoria ilegal

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (11) um veículo Renault Logan branco carregado com mercadorias de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo na rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, quando deram a ordem de parada ao condutor do Logan. Foram apreendidos 300 pacotes de cigarros; 38 pneus; 130 unidades de cigarros eletrônicos; e, dois fones de ouvido.

O condutor, um homem de 34 anos de idade, disse que foi contratado para pegar a mercadoria ilegal no Paraguai e entregar em Campo Grande. Disse que faz esse tipo de viagem de duas a três vezes por semana.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 41 mil. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

