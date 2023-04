Sessões e reunião da CCJR na semana da ALEMS

Na próxima semana, está prevista na programação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) a realização de sessões ordinárias e da reunião deliberativa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Os eventos da ALEMS são todos abertos ao público e à imprensa.

As sessões ordinárias da Casa de Leis acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, no Plenário Deputado Júlio Maia, lugar de debates, apresentação e votação dos projetos importantes para o desenvolvimento do Estado e construção da legislação estadual.

Na próxima quarta-feira (19), a CCJR se reúne a partir das 8h. O grupo, responsável pela análise da legalidade, juridicidade e constitucionalidade das matérias que tramitam na Casa de Leis, é presidido pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB). Também integram a comissão os deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente da CCJR; Antonio Vaz (Republicanos), João César Mattogrosso (PSDB) e Pedrossian Neto (PSD).

