Encontro de Chamamezeiros anima Horto Florestal

O Instituto Cultural Chamamé MS vai realizar o 3º Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul, de 14 a 16 de abril/2023, no Teatro de Arena do Horto Florestal de Campo Grande, em parceria com a SETESCC – Secretaria de estado Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de MS, e com a SECTUR – Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande.

O encontro está em sua terceira edição, e vem se consolidando cada vez mais no meio artístico e cultural do nosso Estado como um importante difusor da cultura musical fronteiriça, além da dança, gastronomia, artesanato e dos costumes do povo de Mato Grosso do Sul, vem mobilizando a atividade musical na capital, e contribui para o fortalecimento do chamamé como “bem de natureza imaterial de Mato Grosso do Sul”, e “bem imaterial da humanidade”, bem como, fazer jus ao título que Campo Grande recebeu de, “capital nacional do chamamé”.

O evento tem ainda o objetivo de fomentar a cultura chamamezeira local, prestigiando os músicos do gênero e com isso revigorar o interesse dos sul-mato-grossenses pelos ritmos polca, guarânia e chamamé.

As atrações serão as seguintes: Banda Municipal Ulysses Conceição, Sexteto Da Orquestra Sinfônica De Campo Grande , participação especial com apresentação de TANGO E CHAMAMÉ de Márcio Filho (neto do lendário Zé Corrêa), Castelo & Elinho Filho, Alcir Rodrigues, Grupo Laço De Ouro, Luiz Miguel & Nara Leidy, Paulo & Sérgio Arguelo, Dr. Ramão Martins “Dr. Do Chamamé”, Gabriel Flores, Fábio Kaida, Dom Ramón Sanfoneiro (Rio Brilhante), João Victor (Sidrolândia), Grupo Surungo Bueno (Dourados), Jakeline Sanfoneira, Caio Escobar, Rivair, Rivamar & Grupo Desparramo e Grupo Chama Campeira (Camapuã).

Na dança estarão se apresentando o Grupo De Dança Studio Dance, Grupo De Dança Dandaras, apresentação dos casais chamamezeiros do ICC/MS, Ricardo Martinez & Cristina Duarte, Maria Hilda & Peralta, Alisson & Ramona, e de Corrientes Capital o Prof. Juan Carlos Godoy Y Su Pareja Agostina Figueroa do Mainamby Arte Ballet.

A gastronomia regional também estará presente no evento através da Pantanal In Box – Macarrão de Comitiva e Arroz Carreteiro, além da chipa, sopa paraguaia, pastel e espetinho. O artesanato regional também terá seu espaço no encontro.

A abertura oficial será do dia 14 de abril/2023 as 19:30 h no Teatro de Arena do Horto Florestal de Campo Grande, na Av. Fabio Zahran, n. 316, centro. A entrada é gratuita.

