Fim de semana será de exposição do exército, aulas de chamamé e Expogrande

A tão esperada Expogrande, que está sendo realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho e neste sábado (15), se apresentam Diego e Victor Hugo e o DJ Alok. Os ingressos estão à venda nas barbearias “A Banca” e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br.

Se você adora dançar e não dispensa um bom chamamé, aproveite, pois o Instituto Cultural Chamamé de Mato Grosso do Sul está oferecendo aulas de dança chamamé correntino até domingo (16). As aulas são abertas ao público em geral e fazem parte da programação do 3° Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul, que começa ontem (14), no Teatro de Arena do Horto Florestal. O ministrante das aulas é o maestro argentino Juan Carlos Godoy, da cidade de Corrientes capital. As aulas são no espaço Tango Vip, localizado na rua Agnaldo Trouy, 49, Cabreúva. Hoje, as aulas são das 17h às 18h30. O valor do investimento para as aulas avulsas é de R$ 55, por pessoa. Para mais informações, entre em contato: (67) 99927-5144.

Sábado (15)

Exposição do Exército

Neste sábado, em comemoração a Semana do Exército, o 9º Batalhão de Polícia do Exército, estará no Parque das Nações Indígenas, das 7h às 17h, com apresentação de motocicletas, muro de escalada para crianças e exposição de materiais militares.

Shopping Campo Grande

Para quem busca uma opção de cinema durante o final de semana, o Cinemark do Shopping Campo Grande está com o lançamento “Super Mario Bros. – O Filme”, então corra para aproveitar. Ainda tem a Expo Índia, na praça central, com entrada gratuita e roupas típicas, como as tradicionais pashminas, perfumes, sandálias bordadas com pedrarias e doces que completam a variedade de produtos comercializados até o fim deste mês.

Shopping Bosque dos Ipês

Sábado tem Sesc no Bosque, com o espetáculo “As Aventuras da Família Silva”, das 12h às 14h, na praça de alimentação do shopping Bosque dos Ipês. Tem também a transmissão ao vivo do Brasileirão de futebol 2023, na praça de alimentação, em que Botafogo e São Paulo se enfrentam, a partir das 17h30.

E o “Museu das Ilusões” continua em frente à praça central, das 10h às 22h, neste sábado, com entradas até às 21h.

Shopping Norte Sul Plaza

A Cia. Habilidoces inicia a animação com a criançada, levando contação de histórias, às 15h e às 16h30, no espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. Vale reforçar que ainda tem o passeio de trenzinho Giggio, em frente ao Magazine Luiza e a Slimeria, com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy

Expogrande

Sesc Cultura

A partir das 15h, de sábado, tem Sesc Arte para Crianças, na sala de artes do Sesc Cultura, com a oficina “A pintura do cavalo-marinho sobre tela”. A classificação etária é 5 anos e a criança precisa estar acompanhada de um responsável. Às 16h, na sala de música, tem o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, com o grupo Fulano di Tal. E logo mais, à noite, às 19h tem o espetáculo “InVolução”, da Cia. Selma Azambuja, no átrio do Sesc Cultura. As atrações são gratuitas.

Aulas de dança chamamé

No sábado, as aulas de dança chamamé correntino acontecem das 17h às 18h30, no espaço Tango Vip, localizado na rua Agnaldo Trouy, 49, Cabreúva. O valor do investimento para as aulas avulsas é de R$ 55, por pessoa. Para mais informações, entre em contato: (67) 99927 5144.

Domingo (16)

Exposição do Exército

No domingo, das 7h às 17h, continua a exposição de materiais militares, apresentação de motocicletas e muro de escalada para crianças em alusão a Semana do Exército, no Parque das Nações Indígenas.

Shopping Campo Grande

A Expo Índia estará funcionando no domingo, na praça central do shopping Campo Grande. A atração é gratuita e tem o intuito de apresentar um pouco da cultura da Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e de localidades do continente africano, por meio dos produtos oferecidos como joias, acessórios, roupas, presentes e itens de decoração.

Shopping Bosque dos Ipês

A atração de domingo começa com missa, às 11h, no espaço ao lado da Riachuelo. Das 12h às 20h, estará acontecendo o Hub E-sports, evento geek promovido pela Fesp/MS (Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), em parceria com o shopping Bosque dos Ipês, com competição de “Just Dance”, free play para o público e presença de cosplayers. A atração será no 2º piso, próximo à praça de alimentação. Já a partir das 15h, na praça de alimentação, tem transmissão do Brasileirão, com a disputa entre Corinthians e Cruzeiro.

No domingo, o “Museu das Ilusões” funciona das 12h às 20h, com entrada até às 19h, em frente à praça central. Para comprar ingressos, é só ir até a bilheteria ou acessar o site: www.museudasilusoes.com.br.

Shopping Norte Sul Plaza

Domingo tem contação de histórias com Érico Bispo, às 15h e às 16h30, no espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo, do shopping Norte Sul Plaza. As exposições de Jorapimo continuam no shopping, em frente à Sertão, e a ExpoNorte, no corredor em frente à Casas Bahia.

