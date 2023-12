Sesi lança projeto Capital Humano e encontro itinerante de RH das indústrias

O Sesi MS lançou duas iniciativas que visam cuidar de um dos principais ativos das indústrias: o capital humano. Em evento realizado na última quarta-feira (29/11), foram lançados o encontro mensal “Gente que cuida de gente” e o projeto Capital Humano Sesi. As iniciativas têm como objetivo agregar os times de recursos humanos das indústrias em Mato Grosso do Sul e compartilhar conhecimento e práticas inovadoras, para que o segmento seja reconhecido como referência em gestão com pessoas no Estado.

O evento reuniu representantes de 58 empresas na sede da Startup Sesi, em Campo Grande, e foi mediado pelo superintendente regional do Sesi, Régis Borges. Os participantes conheceram os detalhes do Projeto Capital Humano, que busca gerar desenvolvimento, resultados e aumento do engajamento nas indústrias por meio do foco nas pessoas. Capital Humano é a área do Sesi MS que reúne soluções voltadas para a gestão de capital humano, de maneira a diagnosticar as necessidades e conectar todo o portfólio do Serviço Social da Indústria.

O encontro “Gente que cuida de gente” será mensal e itinerante, percorrendo a capital e o interior do Estado com apresentação de casos de sucesso da indústria sul-mato-grossense. A organização será compartilhada entre os participantes, com objetivo de engajamento e expectativa de pertencimento deste time.

Na primeira edição, a psicóloga organizacional Eveli Vasconcelos palestrou sobre saúde mental nas organizações. A empresa Atvos também apresentou seu caso de sucesso envolvendo liderança inclusiva de mulheres e a criação do Selo Empresa Amiga da Mulher. Foram apresentados ainda o Projeto Momento Mensal de Gente que cuida de Gente pela gerente executiva do Sesi MS, Thallita Bressan; o Projeto Capital Humano, por Márcia Santos, e as Tendências RH 2024, por Lamís Kabad.

