Uems para melhor idade enccerra o ano

A Universidade Aberta da Melhor Idade (Unami), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), realiza o evento de confraternização de encerramento do ano letivo deste Programa de Extensão na próxima segunda-feira (04), às 13h30, na Casa da Cultura UEMS – Espaço Guaraoby, da UEMS, em Dourados.

Em 2023, as atividades educativas das quartas-feiras e do curso de espanhol para pessoas idosas somaram o total de 20 participantes com idade entre 61 e 81 anos.

Foram realizadas 40 palestras com temas diversos e participações dos idosos em atividades externas como: audiência pública na OAB sobre violência contra a pessoa idosa, junho prata na Praça Antônio João, restaurante Kanoa e Câmara Municipal de Dourados.

Como parte da pesquisa: “UNAMI – uma tecnologia social para promoção da cidadania da pessoa idosa”, aconteceu no segundo semestre a avaliação das condições cognitivas, clínicas e funcionais dos participantes, bem como foram avaliados quanto ao letramento em saúde e resiliência.

Também foi ofertada a Oficina de Mosaico no Centro de Convivência do Idoso Maria Martiniano de Brito que contou com a participação de 12 pessoas com idade entre 56 e 73 anos.

