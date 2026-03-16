Sesc Mesa Brasil arrecada mais de 300 toneladas de alimentos em dois meses e amplia rede de apoio em MS

O Programa Sesc Mesa Brasil iniciou 2026 ampliando o alcance das ações de combate ao desperdício e à insegurança alimentar em Mato Grosso do Sul. Somente nos dois primeiros meses do ano, a rede solidária mobilizada pelo programa arrecadou mais de 300 toneladas de alimentos em Campo Grande e Dourados, garantindo apoio a milhares de pessoas atendidas por instituições sociais.

Em janeiro, foram arrecadadas mais de 149 toneladas de alimentos, que chegaram a 35.607 pessoas por meio de 108 instituições cadastradas. Os números refletem a articulação entre o Sesc, empresas doadoras e entidades sociais que atuam diretamente com comunidades em situação de vulnerabilidade.

Em fevereiro, o impacto continuou crescendo. No período, o programa arrecadou mais de 163 toneladas de alimentos, beneficiando 40.466 pessoas atendidas por 126 instituições em diferentes regiões do estado.

A iniciativa integra uma rede nacional que atua na coleta e distribuição de alimentos excedentes, próprios para consumo, conectando empresas parceiras e organizações sociais para reduzir o desperdício e ampliar o acesso à alimentação.

Para o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, os resultados mostram a força da mobilização coletiva em torno da solidariedade.

“O Sesc Mesa Brasil é um exemplo de como a união entre empresas, instituições sociais e o Sesc pode transformar realidades. Cada alimento doado representa cuidado, dignidade e esperança para milhares de famílias que dependem desse apoio”, destaca.

Além da distribuição de alimentos, o programa também promove ações educativas voltadas ao aproveitamento integral dos alimentos e à promoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

Empresas e produtores interessados em integrar a rede de doadores do Sesc Mesa Brasil podem procurar a instituição para conhecer as formas de parceria e contribuir para ampliar o alcance da iniciativa.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.