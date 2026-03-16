Prefeitura de Campo Grande e Incra avançam em parceria para fortalecer produtores rurais

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), e o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) avançaram, nesta segunda-feira (16), nas tratativas para a formalização de futuras parcerias institucionais voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento rural, regularização fundiária e ampliação do acesso a serviços públicos nas comunidades do campo.

A agenda institucional reuniu representantes do município e do órgão federal para alinhar estratégias de atuação conjunta e ampliar o alcance das políticas públicas voltadas à população rural. Entre os pontos debatidos está o fortalecimento do Agro Social, programa da Prefeitura que integra as ações do Todos em Ação Agro, iniciativa que leva serviços públicos diretamente às comunidades rurais e assentamentos.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, a criação do programa surgiu justamente da necessidade de atender uma população que, muitas vezes, enfrenta dificuldades para acessar serviços básicos.

“O Agro Social é um programa da Prefeitura. Às vezes, nós achamos que a falta de apoio social é só na cidade, mas ninguém lembra do campo. Então, a prefeita Adriane pediu que fizéssemos essa estrutura para montar toda essa ação social. Quando chegamos nestes locais vemos que há situações em que eles acabam sendo os mais necessitados, devido à dificuldade de conseguir acessar a rede de serviço, seja um exame da área da saúde ou emissão de outros documentos”, destacou.

Ainda conforme o secretário, além da oferta de serviços, o município também tem buscado melhorar as condições de acesso às comunidades rurais, o que contribui diretamente para o desenvolvimento dessas regiões. “Às vezes a gente chega lá e não tem acesso. Ano passado trabalhamos a questão das estradas. Este ano é o ano em que vamos fazer mais entregas e essa parceria com o Incra é extremamente fundamental”, afirmou.

Dentro desse contexto de fortalecimento das políticas voltadas ao campo, a prefeita Adriane Lopes destacou o potencial produtivo do cinturão verde da Capital e a importância de estruturar uma cadeia organizada de produção e comercialização para os agricultores familiares. “Nós temos o cinturão verde. O nosso desafio é fazer com que essas famílias forneçam a produção. Será uma cadeia que vai funcionar organizada, por isso queremos capacitá-los e fortalecê-los”, afirmou.

Durante a reunião, o superintendente do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, explicou que está em construção um acordo de cooperação técnica entre o órgão e o município. “Estivemos reunidos com a prefeita Adriane, com o secretário Ademar de Agricultura e tratamos de um acordo de cooperação que será assinado nos próximos dias entre o Incra e a prefeitura, que visa sobretudo a questão da regularização fundiária dos assentamentos Conquista, Estrela e Três Corações”.

E reafirmou o compromisso fechado com o município. “Nós assumimos o compromisso com a prefeita de participar ativamente desse programa agro social naquilo que for da circunscrição dos clientes do Incra, que são os assentados da reforma agrária e as comunidades quilombolas”, pontuou.

Além da regularização dos assentamentos, o diálogo entre as instituições também prevê ações voltadas às comunidades tradicionais quilombolas presentes na Capital, como a comunidade quilombola Tia Eva e a comunidade São João Batista, ampliando a integração entre município e a esfera federal em iniciativas que promovam desenvolvimento, cidadania e acesso a direitos para essas populações.