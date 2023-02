Servidora é afastada após agredir e xingar comerciante com termo racista

O dono de uma lanchonete de Anastácio procurou a polícia nesta semana após ser agredido e ter sido vítima de racismo por uma funcionária da Câmara Municipal da cidade, que inclusive já foi afastada.

Segundo O Pantaneiro, a vítima contou que, na noite de quarta-feira (8), a mulher chegou no local com uma amiga. No início ela começou a ingerir bebida alcoólica e pediu dois espetinhos.

Em seguida, cancelou o pedido porque o local funciona como self service, de modo que se sentiu insatisfeita. Após ter pedido porção de cupim, foi até o caixa pagar a conta.

Momento que o dono do restaurante perguntou a razão dela não ter comido tudo, quando ela respondeu que a carne estava parecendo uma borracha e jogou a bandeja com a porção no rosto do comerciante.

A mulher tentou, ainda, arremessar o computador que estava no balcão contra a vítima. O comerciante também foi xingado e chamado de “p**** safado”. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local a mulher já havia ido embora.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Acesse também: ‘Alemão’ tenta surpreender a polícia, mas morre em confronto