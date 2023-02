Sextou com recomendação de filmes!

Depois de uma semana longa, a melhor maneira de descansar é fazer uma noite de filmes na sexta-feira, onde você consiga se divertir e relaxar um pouco. Pensando nisso, a coluna do Jornal O Estado separou três filmes duvidosos, porém que são ótimos de alguma forma, para que você aproveite o sextou.

Coquetel Explosivo (HBO Max)

Em sua vida turbulenta como assassina profissional, Scarlet (Lena Hadey) foi cruelmente forçada a abandonar sua filha Sam e fugir. Anos depois, apesar do afastamento, Sam (Karen Gilan) também se tornou uma assassina de aluguel de sangue frio. Depois que uma missão de alto risco fica fora de controle, colocando uma menina inocente de 8 anos no meio da guerra de gangues que ela desencadeou, Sam não tem escolha a não ser se rebelar. Isso, em última análise, a leva de volta para sua mãe e suas ex-ajudantes hitwomen, que unem forças em uma guerra de vingança contra aqueles que roubaram tudo deles.

Mistério no Mediterrâneo (Netflix)

Nick Spitz (Adam Sandler) é um policial que há tempos tenta se tornar detetive, mas nunca consegue passar na prova para o cargo. Envergonhado, ele diz para sua esposa (Jennifer Aniston) que trabalha na função, pedindo ao melhor amigo que o ajude nesta mentira. Um dia, ao chegar em casa, Nick é cobrado por Audrey sobre a sonhada viagem à Europa, prometida quando eles se casaram, 15 anos atrás. Pressionado, ele diz que já havia arrumado tudo e, assim, os dois partem em viagem. Ainda no avião, Audrey conhece o milionário Charles Cavendish (Luke Evans), que os convida para um tour a Mônaco a bordo do navio de seu tio (Terence Stamp). O casal aceita a oferta, sem imaginar que estaria envolvido com a investigação em torno de um assassinato em pleno alto-mar.

Samaritano (Amazon Prime)

O jovem Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) suspeita que seu vizinho é o lendário vigilante Samaritano, que foi dado como morto há 25 anos, conhecido agora como Sr. Smith (Sylvester Stallone), bastante misterioso e solitário. Com o crime em ascensão e a cidade à beira do caos, Sam toma como sua missão persuadir seu vizinho a sair do esconderijo para salvar a cidade da ruína.

