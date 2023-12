Inscrições abertas para os cursos técnicos gratuitos do Senar/MS

Se você mora em Campo Grande ou região e busca por formação técnica gratuita no agro, o Senar Mato Grosso do Sul tem uma dica para você. Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos presenciais em Agropecuária e em Florestas. O processo seletivo segue até o dia 10 de julho. Para participar é obrigatório ter ensino médio completo e preencher corretamente todas as informações obrigatórias que constam no formulário. Não tem prova para entrar. A seleção dos candidatos é feita em duas etapas: análise do histórico escolar do ensino médio e entrevista.

São 60 vagas para o Técnico em Agropecuária, sendo 30 para o período matutino e 30 para o período vespertino, com aulas ministradas no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande. As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira. Para o Técnico em Florestas, são 30 vagas no período noturno com aulas ministradas de segunda a sexta-feira, na sede do Sindicato Rural de Campo Grande. O conteúdo prático é realizado em propriedades programadas, aos sábados.

