Senai abre 355 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em Mato Grosso do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em parceria com o programa MS Qualifica, do Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho (Funtrab), está oferecendo 355 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos. As oportunidades visam preparar jovens e estimular a reinserção de pessoas no mercado de trabalho em 13 cidades de Mato Grosso do Sul.

As cidades contempladas com os cursos são, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Amambai, Ponta Porã, Maracaju, Porto Murtinho, Bonito, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu e São Gabriel do Oeste. Essa iniciativa é parte de um esforço conjunto para promover o desenvolvimento econômico do estado e suprir a demanda por mão de obra qualificada.

Rodolpho Caesar Mangialardo, diretor-regional do Senai, destacou a importância estratégica dessa parceria para o fortalecimento da indústria e do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul: “Temos grandes oportunidades em Mato Grosso do Sul. As indústrias que estão se instalando são um grande fomento para qualificação de mão de obra. Porém, também temos indústrias antigas que estão perdendo profissionais com experiência e que precisam ser repostos. Temos a necessidade de suprir tais demandas para desenvolver o Estado ainda mais”.

Os cursos oferecidos em cada cidade são variados e abrangem diferentes áreas profissionais:

– Formação básica na operação de empilhadeira e mecânico de automóveis leves em Itaquiraí;

– Assistente de produção em Dourados;

– Vendedor em Nova Alvorada do Sul;

– Assistente de logística em Amambai;

– Assistente de produção em Ponta Porã;

– Assistente administrativo em Maracaju;

– Operador de computador em Porto Murtinho;

– Atendimento ao público em Bonito;

– Assistente administrativo em Eldorado;

– Assistente de logística em Mundo Novo;

– Operador de computador em Santa Rita do Pardo;

– Atendimento ao público em Bataguassu;

– Vendedor em São Gabriel do Oeste.

As aulas estão programadas para diferentes horários. Em Dourados, durante a manhã, e o curso de Mecânico de Automóveis Leves em Itaquiraí será à tarde. Nas demais cidades, as aulas serão realizadas durante a noite. Cada curso terá início em datas distintas, a partir do final de abril e ao longo do mês de maio.

Para se inscrever, os interessados devem realizar o cadastro online, porém, será necessário enviar ou apresentar, no primeiro dia de aula ou quando solicitado, cópias dos seguintes documentos:

– Foto recente;

– Documento de identificação com foto;

– Certidão de nascimento ou casamento (caso o documento de identificação não tenha a naturalidade);

– CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou declaração da Receita Federal;

– Comprovante de residência atualizado;

– Comprovante de escolaridade (não será aceito autodeclaração de escolaridade).

– No caso de candidatos estrangeiros, será aceita a documentação de país estrangeiro, desde que em conformidade com a legislação vigente. O comprovante de escolaridade estrangeiro deverá ser validado na SED (Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul).

Candidatos estrangeiros também devem apresentar a carteira de identidade RNM (Registro Nacional Migratório) e Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que permita legalmente que o estrangeiro estude no Brasil.

Clique aqui para fazer inscrição.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: