Governo de Mato Grosso do Sul lança edital para concurso público do IMASUL

O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) está com inscrições abertas para o concurso público, anunciado pelo o governo do estado nesta semana. Com um total de 99 vagas, o certame visa fortalecer o quadro de carreiras de fiscalização e gestão ambiental, oferecendo oportunidades para candidatos de diferentes formações educacionais.

As inscrições para o concurso público do IMASUL serão realizadas exclusivamente pelo site www.avalia.org.br, e têm início marcado para o dia 26 de abril, se estendendo até 20 de maio. Com vagas para níveis de ensino médio e superior, o concurso promete atrair uma ampla gama de profissionais interessados em contribuir para a preservação e gestão ambiental do estado.

Para os candidatos com graduação superior, são disponibilizadas 61 vagas, com salário atrativo de R$ 7.501,48, e carga horária semanal de 40 horas. A exigência mínima para todos os cargos é a posse de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B. As áreas contempladas incluem biologia, engenharia ambiental, direito, administração, entre outras.

As 40 vagas destinadas à função de fiscal ambiental abrangem uma variedade de formações, como engenharia florestal, geologia, medicina veterinária, entre outras, enquanto as 21 vagas para analista ambiental são destinadas a graduados em áreas como ciências contábeis, turismo e pedagogia.

Para os candidatos com ensino médio completo, o concurso oferece 38 vagas para a função de fiscalização ambiental. Estas vagas estão divididas entre técnicos ambientais, técnicos em serviços ambientais e guardas-parque, com salários que variam entre R$ 2.886,32 e R$ 3.693,50, todos com carga horária de 40 horas semanais.

A prova objetiva está agendada para o dia 9 de junho, com questões que abordarão os conhecimentos específicos de cada cargo. Além disso, os candidatos classificados passarão por uma fase de prova de títulos, onde serão avaliadas suas qualificações acadêmicas e profissionais.

Os detalhes completos do conteúdo programático estão disponíveis no Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira (19).

