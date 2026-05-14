Semana S transforma Campo Grande em palco de inovação, qualificação e entretenimento com mais de 70 atividades gratuitas

A programação é gratuita e inclui palestras com Marcelo Tas e Gustavo Cerbasi e show com o Cantor Michel Teló

Campo Grande será o centro da programação da Semana S entre os dias 15 e 17 de maio, reunindo mais de 70 atividades gratuitas voltadas à inovação, empreendedorismo, tecnologia, saúde, gastronomia, cultura e qualidade de vida. A agenda ocupa espaços como o Senac Hub Academy, o Parque das Nações Indígenas e o entorno do Horto Florestal.

Todas as atividades são gratuitas e as inscrições devem ser realizadas por meio do site semanasms.com.br. Também haverá sorteio de brindes para o público, incluindo diárias no Hotel Sesc Bonito, vouchers para o restaurante Terra das Águas, outros itens especiais e o grande destaque da programação: o sorteio de uma moto zero quilômetro.

A programação foi estruturada para atender desde empresários e trabalhadores do comércio até estudantes, empreendedores e famílias. O foco principal está nas transformações do mercado de trabalho e no impacto da tecnologia sobre os negócios, especialmente com a presença massiva de conteúdos ligados à inteligência artificial, automação e inovação aplicada.

A sexta-feira (15.05) concentra a maior parte da programação técnica no Senac Hub Academy, com dezenas de workshops simultâneos em áreas como gestão, saúde, comunicação, tecnologia, beleza e gastronomia. Entre os temas estão engenharia de prompt, ciência de dados, inteligência artificial para RH e gestores, gestão financeira, biossegurança, inovação para jovens e desenvolvimento de agentes de IA.

A programação empresarial também contará com atividades organizadas em parceria com sindicatos empresariais e entidades do Sistema Comércio, abordando temas como gestão financeira para pequenos negócios, NR1 e gerenciamento de riscos, afastamentos médicos de empregados celetistas e empreendedorismo.

Entre os destaques da sexta-feira estão ainda as palestras nacionais com Gustavo Cerbasi, que falará sobre inteligência financeira nos negócios, e Marcelo Tas, com palestra sobre comunicação na aceleração digital.

No sábado (16.05), a programação se espalha pelo Parque das Nações Indígenas com atividades abertas ao público, incluindo recreação infantil, massoterapia, avaliação de bioimpedância, orientações de saúde bucal, aulas de ritmos, funcional e feira de expositores.

As carretas de gastronomia e tecnologia também ganham protagonismo no evento. O público poderá participar de workshops como “Sorbet do Cerrado”, “Sabores de Dorama – Cozinha Coreana das Telas para a Vida Real”, “Crumbl Cookies Choco Dubai” e oficinas de automação inteligente utilizando ferramentas de IA, Canva e Instagram.

A programação cultural terá como principal atração o show gratuito de Michel Teló no sábado à noite, no Parque das Nações Indígenas, antecedido por apresentação da Orquestra Jovem Sesc MS.

O encerramento da Semana S em Campo Grande será no domingo (17.05), com a etapa Horto Florestal do Circuito Sesc de Corridas, reunindo caminhada e corrida em uma programação voltada ao incentivo à saúde e à qualidade de vida.



O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.