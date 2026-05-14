Homens são presos suspeitos de roubarem motoentregador que trabalhava na Capital

Na ação criminosa foram roubados o aparelho celular, a mochila térmica utilizada para entregas, máquina de cartão, capacete, dinheiro em espécie e a motocicleta utilizada pela vítima para o trabalho

Nesta quarta-feira (13) e quinta-feira (14), diligências da Operação Protetor Divisas e Fronteiras prendeu três homens, um de 38, outro de 37 e um terceiro de 25 anos por roubo contra um motoentregador em Campo Grande. Os envolvidos confessaram participação no crime.

Os mandados foram cumpridos pela Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) após investigação do caso. O crime ocorreu na noite do dia 19 de março, por volta das 23h, na Rua Guarapuava, Bairro Panorama quando a vítima, de 45 anos, realizava entrega de pizzas após solicitação via aplicativo/telefone e surpreendida pelos suspeitos mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo.

Na ação criminosa foram roubados aparelho celular, mochila térmica utilizada para entregas, máquina de cartão, capacete, dinheiro em espécie e a motocicleta utilizada pela vítima para o trabalho.

A pariticpação de três suspeitos foram identificadas, os quais teriam atuado de forma coordenada na prática delitiva. A prisão preventiva foi representada e posteriormente deferida pelo Poder Judiciário.

Prisões

Na última quarta-feira (13), por volta das 08h, equipes da Defurv cumpriram mandado de prisão em desfavor do homem de 25 anos na cidade de Terenos.

Já na manhã de hoje (14), um mandado de prisão foi cumprido em desfavor do suspeito de 37 anos e o outro envolvido de 38 anos foi conduzido a unidade policial para continuidade dos procedimentos investigativos.

Na delegacia, os envolvidos confessaram participação nos fatos. O aparelho celular da vítima foi localizado na posse de um dos suspeitos.

Os homens possuem antecedentes relacionados a crimes patrimoniais, tráfico de drogas, receptação, violência doméstica e outras infrações penais.

As diligências seguem para tentar a recuperação dos demais bens subtraídos e ao completo esclarecimento dos fatos. Denúncias relacionadas a furtos e roubos de veículos podem ser realizadas, de forma anônima, por meio do WhatsApp da DEFURV: (67) 99224-3346.

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