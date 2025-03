Semana do Artesão leva oficinas gratuitas para shopping da Capital

Evento visa promover e valorizar o trabalho artesanal sul-mato-grossense

A arte, beleza e multiculturalismo de Mato Grosso do Sul estarão em destaque entre os dias 15 e 22 de março no Shopping Norte Sul Plaza, durante a Semana do Artesão. O evento será realizado em parceria com a Federação das Associações de Artesãos do Mato Grosso do Sul e AMI (Associação dos Microempreendedores Individuais do Estado), e pretende promover e valorizar o trabalho artesanal sul-mato-grossense.

A programação da Semana do Artesão inclui uma feira expositiva, onde artesãos locais terão a oportunidade de apresentar e comercializar suas criações. Além disso, serão oferecidas oficinas gratuitas para os frequentadores do shopping, incentivando a disseminação de técnicas artesanais e proporcionando uma experiência enriquecedora ao público. A programação é gratuita e aberta ao público.

Conforme a responsável pela Federação dos Artesãos, Bia Barros, a expectativa para o evento é sempre muito alta, pois representa um momento especial para os artesãos. “Ficamos o ano inteiro esperando essa data, pois é nela que divulgamos nossas técnicas, compartilhamos conhecimento com a população, promovemos nosso artesanato, comercializamos nossos produtos e celebramos essa semana que é uma conquista para todos nós”, destaca.

A artesã participa desde a primeira edição da Semana do Artesão com suas peças, com bonecas de cerâmica e de materiais naturais. “Para nós e a época do ano para da visibilidade para os artesãos do estamos vir mostrar seus trabalhos o potencial quê temos no estado. Estou na militância da área do artesanato há 38 anos, está em mim o amor por cada objeto de artesanato do meu estado, buscando sempre um lugar melhor para nossa área, para cada artesão sair do anonimato”, disse Bia.

Confira a programação:

17/3: Modelagem no Biscuit, com a professora Eliana Miyuki

18/3: Biojoia, com a professora Bia Barros

19/3: Costura Criativa

20/3: Amigurumi

21/3: Pintura em tecido, com a professora Inez

Dia do Artesão

O evento é realizado em alusão ao Dia Estadual do Artesão, celebrado em 19 de março, criado em outubro de 2011 por meio da Lei n.º 4.098, que também instituiu a Semana Estadual do Artesanato, com objetivo de desenvolver atividades de promoção e valorização do artesanato. Em maio de 2012, foi instituído o Dia Nacional do Artesão, em homenagem a São José, santo do cristianismo, pai de Jesus e carpinteiro, do qual passou sua profissão ao filho. Já em outubro de 2015, o projeto de Lei n.º 13.180 regulamentou a profissão de artesão, e os apresentou como “o indivíduo que exerce uma atividade predominantemente manual, que pode contar com o uso de ferramentas e outros equipamentos, com produção feita de forma individual, coletiva, associada ou cooperativa”.

Interessados em se inscrever nas oficinas, basta acessar o aplicativo do Shopping Norte Sul Plaza, e se cadastrar no Clube+, o programa de benefícios do empreendimento. Link para download: https://mobitsplaza.bitrix24.site/norte-sul-plaza/

