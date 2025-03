Receita Federal divulga calendário do Imposto de Renda 2025

Prazo para a entrega da declaração começa no dia 17 de março e vai até 30 de maio; restituições serão pagas em cinco lotes entre maio e setembro

A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira (12) as datas e regras para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. O período de entrega das declarações terá início em 17 de março, às 8h, e se estenderá até 30 de maio, às 23h59min.

O programa gerador da declaração estará disponível para download a partir de 13 de março. A Receita espera receber 46,2 milhões de declarações este ano, um aumento em relação às 43.212.426 entregues em 2024.

As restituições serão pagas em cinco lotes, conforme o seguinte cronograma:

• 1º lote: 30 de maio

• 2º lote: 30 de junho

• 3º lote: 31 de julho

• 4º lote: 29 de agosto

• 5º lote: 30 de setembro

A ordem de pagamento das restituições seguirá critérios de prioridade. Terão preferência idosos com idade igual ou superior a 80 anos, seguidos por aqueles entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, quem utilizar a declaração pré-preenchida e optar por receber a restituição via Pix também terá prioridade.

