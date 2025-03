Com ‘internet pé no chão’, jornalista de MS lança livro sobre o universo digital

Lyra Libero cresceu na internet, se tornou referência a nível nacional e foi convidada pelo TikTok Brasil para ser comentarista

A internet é um dos maiores atrativos para o mercado atual, principalmente as redes sociais, onde profissionais de diversas áreas buscam por oportunidades no digital. Entretanto, no meio deste crescimento surge as falsas promessas milagrosas de resultados rápidos, que fazem do meio um desafio para quem está começando. Foi observando isso que a jornalista sul-mato-grossense Daiane Libero, conhecida como Lyra, decidiu reunir sua expertise no livro ‘Digital em Desencanto’, que ela lança nesta quinta (13), a partir das 19h, na Lupland Biergarten. A obra será lançada também em São Paulo, no dia 20, na Livraria da Travessa.

Lyra trabalhou por mais de uma década como repórter, editora e assessora de imprensa, mas nos últimos anos, após várias experiências no meio digital, se tornou referência a nível nacional no segmento, dedicando-se atualmente a ministrar palestras e mentorias, chegando a ser convidada pelo TikTok Brasil para parcerias em diversos projetos.

“‘Digital em Desencanto’ nasceu da minha própria trajetória no digital, dos desafios que enfrentei e das ilusões que vi sendo vendidas como verdade absoluta. Percebi que muitas pessoas estavam se sentindo frustradas com o marketing digital e com a pressão de ‘dar certo’ na internet. Escrever esse livro foi a maneira que encontrei de trazer um olhar mais honesto e estratégico sobre esse universo, desmistificando promessas vazias e mostrando que existe um caminho real e sustentável para quem quer viver do digital”, resume a autora.

O livro aborda a realidade do marketing digital sem filtros ou fórmulas mágicas. Fala sobre a jornada de construir uma presença online autêntica e lucrativa, sem cair na armadilha das métricas de vaidade ou das falsas promessas de sucesso rápido. O público-alvo são criadores de conteúdo, empreendedores e empresários, profissionais de marketing e qualquer pessoa que queira usar a internet de forma estratégica, em qualquer rede social ou formato. “Meu objetivo é ajudar quem quer transformar o digital em um caminho sustentável e alinhado com seus próprios objetivos”, completa Lyra.

Sobre o “desencanto” presente no título, ela explica que esse sentimento de desapontamento pode surgir quando se empreende no digital sem as estratégias certas ou baseado em falsas promessas de resultados instantâneos. “Existe um encantamento inicial com as possibilidades do digital, mas também um desencanto quando percebemos que nem tudo é tão simples quanto parece. O livro não é um manifesto contra o digital, muito pelo contrário, ele é um convite para enxergar esse universo com mais clareza e estratégia”, detalha.

A autora acredita que o digital pode, sim, ser para todos, e deixa dicas importantes, que são aprofundadas no livro: “Entenda que o digital é um meio, não um fim. Comece estudando e observando o comportamento das pessoas na internet, antes de sair postando qualquer coisa. Escolha um nicho e uma estratégia que façam sentido para você, e não apenas porque estão ‘em alta’; teste formatos, analise o que funciona e, principalmente, tenha consistência. Muitas pessoas desistem antes de sequer entenderem o jogo”.

Além dele – mas ainda sucesso

Lyra se destaca nas redes sociais pelo trabalho no Tiktok, rede social de vídeos rápidos que bombou principalmente durante a pandemia, sobre diversos temas, e onde a autora possui especialidade. Porém, ‘Digital em Desencanto’ vai muito além dele. “Eu falo sobre o digital como um todo, abordando conceitos que servem para qualquer plataforma”, explica. Há dicas para quem deseja crescer no Instagram, YouTube e até mesmo para os tímidos, que desejam ingressar nas redes, mas sem aparecer. “É sobre entender o comportamento humano no digital, sobre criar conteúdo estratégico e construir uma audiência que realmente gere impacto”.

Para quem tem receio de embarcar no mundo das redes, saiba que: conforme o Relatório Digital 2024, publicado em parceria entre a We Are Social e Meltwater, o Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo online. Também segundo a Pesquisa Panorama de Marketing, feita pela RD Station, o uso das redes sociais é a estratégia de marketing mais explorada na comparação com todas as outras. Dados do ano passado mostram que 48,5% dos brasileiros usam o TikTok, o que indica que o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários do mundo. Além disso, 62% dos usuários seguem influenciadores, mostrando o poder do marketing de influência.

Com o lançamento do livro, Lyra quer expandir a conversa sobre o digital, de maneira honesta, para quem precisa transformas os próprios negócios e carreiras, mas sem cair nas armadilhas de promessas vazias. “Além do livro, tenho alguns projetos em andamento, como novas mentorias e treinamentos para quem quer realmente entender como construir uma presença digital de forma estratégica. Também quero aprofundar ainda mais minha produção de conteúdo e explorar novos formatos. O digital é um espaço dinâmico, e eu quero estar sempre acompanhando essa evolução”, finaliza.

Serviço: O livro “Digital em Desencanto: Como vender e ser autêntico na internet dos dias de hoje”, da jornalista e comunicadora Lyra Libero, publicado pela Life Editora, será lançado nesta quinta-feira, dia 13 de março, na cervejaria Lupland Biergarten, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados. Evento aberto ao público e com entrada gratuita.

Por Carolina Rampi

