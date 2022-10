Semáforo inoperante causa batida entre carros no Jardim Aeroporto

Na tarde desta terça-feira (4), dois veículo bateram de frente por causa do semáforo que está desligado no cruzamento entre as Rua José Barbosa Rodrigues com a Rua Vanderlei Pavão, entrada do Bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, o condutor de um Volkswagen Gol seguia pela Rua José Barbosa Rodrigues, sentido ao Detran da Capital, quando passou pelo respectivo cruzamento com o sinal verde, momento que o condutor de um Renault Logan também, visto que o semáforo da Rua Vanderlei Pavão está inoperante.

Um frentista que trabalha na esquina do cruzamento, que não quis se identificar, disse que o semáforo está desligado desde a ultima chuva que teve na Capital. além disso, que a todo momento há freadas bruscas dos motoristas que transitam naquela região.

Após a batida, o Logan foi lançado para o canteiro e ficou com a lateral parcialmente destruída. Enquanto o Gol teve a frente bastante danificada e ficou no meio da pista. O socorro foi acionado, mas ambos motoristas recusaram atendimento.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) foi procurada pela reportagem para se posicionar sobre os problemas na sinalização do local, mas até a publicação não houve retorno. Acesse também: Dono de conveniência é morto a tiros na Capital

Com informações Júlia Barreto