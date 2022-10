Catan propõe CPI para investigar institutos de pesquisa

A criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar institutos de pesquisa de intenção de votos foi proposta pelo deputado estadual João Henrique Catan (PL) na manhã desta terça-feira (4), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A justificativa é decorrente aos números apresentados antes das eleições deste ano. No Estado, os levantamentos apontavam o ex-governador André Puccinelli (MDB) em primeiro lugar, com variação de posições nas posições abaixo.

Conforme o parlamentar, o pedido para a criação da Comissão visa “investigar desvio de finalidades dos recursos públicos para manutenção de blogs, sites e mídias, para divulgação de pesquisas eleitorais falsas, bem como violação de princípios administrativos, seja eles os constitucionais da impessoalidade transparecia, publicidade e moralidade”, disse na Tribuna da Casa nesta manhã.

O também deputado conquistou 26,71% dos votos válidos em Mato Grosso do Sul, totalizando 384.275. “Renan Contar sair de 1% a 27%? E não adianta falar que foi a declaração do presidente Bolsonaro, porque não quero crer que em 48h alguém consegue. Se for, ‘é o estouro da boiada’”, disse.

Nas pesquisas recentes divulgadas a nível de Estado, Contar aparecia com percentual variando entre 15% e 13,1% na estimulada, não com 1%, como relatou Catan, oscilando entre a terceira e quinta posição.

Mesmo assim, o desempenho relacionado aos números mostrados surpreendeu e colocou o deputado no segundo turno das eleições contra Eduardo Riedel (PSDB), no dia 30 de outubro. Para a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa são necessárias assinaturas de um terço dos deputados, ou seja, oito. Além das assinaturas, as exigências são ter “fato e prazo determinados”.