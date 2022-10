“Lancheira saudável” é tema de curso voltado para crianças

A ação é promovida pela Cassems e integra o programa Cozinha Experimental

Preparar um lanche nutritivo para as crianças levarem para a escola todos os dias é um desafio para muitos pais. Ainda assim, a alimentação das crianças merece atenção especial, especialmente, para evitar o consumo excessivo de alimentos industrializados e priorizar preparações mais nutritivas.

Na Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), a saúde dos pequenos é uma prioridade. Por isso, o programa de prevenção “Crescendo Bem” foi criado em novembro de 2018 para oferecer atendimento nutricional à crianças e adolescentes, com idade entre 7 a 14 anos, com sobrepeso e obesidade.

Com orientação humanizada, os pequenos beneficiários recebem atenção de uma equipe multidisciplinar para uma vida mais saudável. Ainda, o programa conta com aulas de culinária saudável para crianças, para incentivar boas práticas em alimentação.

Nesta quinta-feira (20), às 18h, crianças beneficiárias da Cassems terão a oportunidade de realizar um curso de culinária saudável para preparação de lanches escolares, com o curso “Cozinha Experimental”. O curso acontece às 18h, no Centro de Prevenção de Campo Grande. Para realizar o curso, o beneficiário deve entrar em contato pelo número (67) 9 9974-0585.

Benefícios a longo prazo

De acordo com a nutricionista Renata Kelly, que atua na Cassems, a alimentação saudável pode contribuir tanto para a saúde física quanto para a saúde mental de uma criança. “Esse tipo de alimentação traz benefícios para o sistema imunológico e contribui para diminuir as chances de patologias em geral, como pressão alta, dislipidemia, anemia e vária outras doenças”.

Ainda, conforme explica Renata, é importante iniciar o estilo de vida saudável ainda na infância para que, a longo prazo, ela faça escolhas benéficas para o seu organismo. “É preciso ter em vista que os gostos com relação a salgados e doces é formado nos primeiros meses de vida, no começo da introdução alimentar. Compor a lancheira é de extrema importância para incentivar os pequenos a fazerem as melhores escolhas, com fontes de vitaminas e minerais para o seu dia-a-dia”.

Os cuidados com a lancheira devem se estender, também, para as bebidas que as crianças levam para acompanhar o lanche, como afirma a nutricionista. “É importante escolher frutas que menos oxidam, como o abacaxi, o melão, a uva, o morango e a acerola. Também, devemos evitar o uso de açúcar simples, que não contribuem para a saúde”.

Para Renata, os itens dispostos na lancheira das crianças devem ser variados, pensando, sempre, na sua saúde. “Devemos colocar sempre um carboidrato integral, como bolos feito com aveia ou pães. Também, é importante que tenha uma fruta e uma oleaginosa. Assim, conseguimos uma alimentação mais completa”.

Ao contrário de algumas crenças, é possível manter uma alimentação saudável e acessível para as crianças. A nutricionista Renata explica que é possível manter uma alimentação saudável e acessível para as crianças e o acesso à internet facilitado contribui diretamente para isso. “Muita das vezes, uma alimentação saudável é menos cara que um ‘fast food’, por exemplo. Basta ter força de vontade para buscar um estilo de vida mais saudável”.

Com informações da assessoria