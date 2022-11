Sem transtornos desta vez, PRF libera trechos de ligação com a BR-060

Após acabar com a interdição na BR-163, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) liberou, na tarde desta terça-feira (1), o congestionamento de veículos em quatro vias de ligação com a BR-060, na região do macroanel rodoviário.

Conforme a reportagem, três viaturas deram conta de dispersar os manifestantes que bloquearam as pistas com terra e pneus. Durante a ação, os protestantes não resistiram. Portanto, não houve motivos para os policiais usarem força.

O trânsito de veículos voltou ao normal, mas bem lento. Por fim, uma pequena aglomeração de pessoas continuou no endereço. Enquanto isso, em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste) do exército brasileiro, há relatos de manifestantes sem previsão de irem embora.

Liberação da BR-163

No início da tarde, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) dispersou os manifestantes no macroanel da rodovia BR-163, em Campo Grande, após uma nova tentativa de paralisação das rodovias na tarde desta terça-feira (1), ação que gerou um congestionamento de aproximadamente seis quilômetros na região do bairro do Nova Lima.

A PRF continua com o trabalho nos quatro cantos do Estado. Às 17h30 desta terça, a os policiais atualizaram novamente a situação das rodovias bloqueadas. Acesse também: Bolsonaro agradece votos e apoia manifestações pacíficas; assista

Com informações do repórter Marcos Maluf