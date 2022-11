Governo escala Polícia Militar e bombeiros para o fim de interdições

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou uma nota pública na tarde desta terça-feira (1), a respeito das manifestações em rodovias do Estado. “Através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, adotará as medidas necessárias para o cumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF).”

Segundo a nota, as medidas servem para desobstrução das vias estaduais que estejam ilicitamente com seu trânsito interrompido, obedecendo todos os protocolos operacionais exigidos, sobretudo o esgotamento da negociação para a saída voluntária dos manifestantes.

Nesta primeira fase da operação, a Polícia Militar atuará para o cumprimento da decisão nas vias estaduais, e após poderá apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais. A SEJUSP disponibilizará à PRF apoio se necessário também do Corpo de Bombeiros para auxiliar nas ações onde for preciso sua atuação.