População tem acesso a medicamentos gratuitos no programa Farmácia Popular; Veja lista

Para tratamento de incontinência: Fraldas geriátricas (apenas idosos acima de 60 anos ou pessoas com deficiência e com indicação médica)

Lista de medicamentos com descontos de até 90% no Farmácias Popular ou gratuitos para beneficiários do Bolsa Família:

Nesses casos, o reconhecimento como beneficiário do Bolsa Família é automático pelo sistema e basta o indivíduo ir a uma farmácia credenciada com a receita médica e o documento de identidade e CPF para acessar os remédios.

Além disso, o governo anunciou que os beneficiários do programa Bolsa Família passaram a ter acesso a todos os medicamentos incluídos no Farmácia Popular sem custo, incluindo aqueles que, para o resto da população, têm apenas o desconto.

Mais de 40 medicamentos de uso contínuo para tratamento de 11 patologias distintas, como diabetes, hipertensão, asma, osteoporose, e Parkinson, podem ser retirados de forma gratuita, ou com descontos de até 90%, em drogarias particulares credenciadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Estoque regular

Atualmente, o município mantém mais de 90% do seu estoque de medicamentos regulares abastecido, sendo as faltas de ordem pontual ocasionadas por indisponibilidade de matéria prima no mercado, atraso na entrega, bem como entraves de ordem burocrática. Todas as medidas vêm sendo adotadas para garantir o fornecimento e manutenção regular do tratamento da população.