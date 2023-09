Seca no Pantanal faz nível do rio Aquidauana ficar em 2 metros

A seca que assola Mato Grosso do Sul, principalmente a região pantaneira, segue causando danos ambientais à região de Aquidauana.

Fotos tiradas pela equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro nesta quarta-feira (20) indicam que o rio atingiu, nesta manhã, a marca de 2.10cm, em julho de 2022 o rio ficou em 1,76m.

Entretanto, há uma explicação meteorológica para o fato. O inverno pode contribuir para a queda do nível dos rios devido à seca prolongada e falta de chuva. A estação, que teve início no dia 20 de junho, termina em 22 de setembro.

Em Aquidauana, sem expectativas de chuvas, pescadores e oficiais da Defesa Civil estão em situação de alerta devido aos riscos ambientais, principalmente no que diz respeito à sobrevivência das espécies.

