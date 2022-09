Nivel do Rio Aquidauana sobe e chega a 6,40 m

O nível de profundidade do Rio Aquidauana aumentou nesta sexta-feira (30). Devido ao grande volume de chuva que caiu em Mato Grosso do Sul durante a semana o nível de profundidade do Rio Aquidauana aumentou nesta sexta-feira (30) e atingiu com 6,40 metros de profundidade.

Na última quarta-feira (28), o rio estava com 6,08 cm. Com a seca, no dia 12 de setembro, o rio estava baixo, com 1.83 metros.

Segundo o Imasul, ao atingir 8 metros o rio entra em situação de emergência.

