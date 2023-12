Policiais encontram mais de 170 quilos de maconha próximo a área de mata na fronteira

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram mais de 170 quilos de maconha, em veículo abandonado em uma área de mata, próximo a MS-165, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, os policiais realizavam um patrulhamento pela rodovia, quando próximo ao assentamento Santa Catarina, encontraram rastros de veículo, próximo a uma área de mata. Em diligências, os policiais encontraram diversos fardos de maconha,totalizando 173 quilos.

Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 350 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

