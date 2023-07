Riedel vai a Califórnia e Barbosinha assume Governo

Nesta semana o governador Eduardo Riedel, comunicou à Assembleia Legislativa que estará licenciado de 9 a 16 de julho de 2023, para participar do evento “International Program for Public Leaders in Green Economy”, traduzindo: “Programa Internacional para Líderes Públicos em Economia Verde”.

O evento será na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos EUA, que convidou o sul-mato-grossense. Segundo a assessoria de Riedel, além de não pagar hotel, vai ficar em quarto de alojamento da universidade.

Com a viagem de Eduardo Riedel o vice-Governador José Carlos Barbosa deverá assumir , pela primeira vez o cargo já a partir de domingo.

Leia mais: Barbosinha foca na gestão, mesmo com rumores para vaga ao Senado

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.