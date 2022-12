Saúde da mulher: Cassems realiza ação de Dia M em Corumbá

Beneficiárias de Corumbá terão acesso à exames preventivos para câncer de mama

Entre os dias 07 e 10 de dezembro, no Hospital Cassems de Corumbá, beneficiárias corumbaenses acima de 40 anos terão acesso a exames preventivos do câncer de mama sem cobrança de fator participativo, por meio do “Dia M”. As interessadas devem entrar em contato pelos telefones (67) 3309-5351 ou 9974-0599.

Realizado desde 2011, o programa de prevenção “Dia M” disponibiliza, mais uma vez, exames de mamografia para suas beneficiárias. Com foco na saúde preventiva da mulher, o programa busca prevenir o câncer de mama, que é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Foi justamente essa alta incidência que levou a Caixa dos Servidores a criar a ação para atualizar os exames preventivos de suas beneficiárias.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2022, Mato Grosso do Sul tem uma taxa estimada de 50,69 casos de câncer de mama para cada 100 mil mulheres.

A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, explica que a estrutura itinerante do “Ônibus da Saúde” será utilizada para atender as beneficiárias com tecnologia de ponta e humanização no atendimento.

“Realizamos as consultas e exames em um centro médico móvel equipado para esse fim. Essa ação é importante porque a cada exame realizado, ajudamos a reduzir a incidência do câncer na população feminina”, explica a diretora.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o câncer é uma doença silenciosa e, ao mesmo tempo, agressiva, por isso mais da metade dos programas de prevenção da Cassems é voltado para a mulher.

“Temos certeza de que este conjunto de trabalhos será bem recebido pelas beneficiárias, que são o foco e a motivação do nosso trabalho, além dos profissionais engajados na tarefa de ajudar a construir a consciência da prevenção para uma vida segura e com qualidade”, diz Ricardo.

Ainda de acordo com dados do INCA, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo mais incidente da doença entre mulheres. Para este ano foram estimados 16.710 casos novos no Brasil e Mato Grosso do Sul tem uma taxa de 18,28 casos para cada 100 mil mulheres.

Pesquisa científica

A Cassems reafirma o seu compromisso com o progresso da ciência ao participar do projeto de pesquisa “Análise de Valor Preditivo dos Escores BI-RADS e PI-RADS Associados à Assinaturas Metabólicas Circulantes: Uso de Técnicas em Metabolômica de Última Geração para Determinação do Risco de Malignidade em Tumores de Mama e Próstata”.

O trabalho tem o objetivo de desenvolver um exame de sangue que possa auxiliar métodos como a mamografia (exame realizado para prevenção do câncer de mama) e ressonância magnética de próstata (exame realizado para prevenção do câncer de próstata) a melhorar sua capacidade de seleção/detecção de tumores malignos da mama e da próstata.

Atualmente, uma parcela grande do número de procedimentos de biópsia, tanto de mama como de próstata, são negativos para malignidade. Nossa pesquisa poderá melhorar a sensibilidade dos exames de imagem (como mamografia e ressonância de próstata) de forma a selecionar melhor os pacientes que precisam de biópsia por suspeita de malignidade.

