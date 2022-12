IDAMS entrega moção de reconhecimento ao advogado José Wanderley Bezerra Alves

O ex-procurador-geral do Estado recebeu a placa de homenagem da Diretoria do Instituto

A Diretoria do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) entregou, nesta terça-feira (06), uma “Moção de Reconhecimento” ao advogado José Wanderley Bezerra Alves pela valorosa contribuição para a formação acadêmica sul-mato-grossense e desenvolvimento do Direito Administrativo do Brasil.

Participaram da cerimônia de entrega o presidente: João Paulo Lacerda da Silva, a vice-presidente Kátia Sirlene Sarturi, o diretor-secretário Alvaro Scriptore FIlho, o diretor de assuntos institucionais Eduardo dos Santos Dionizio e o conselheiro Luiz Henrique de Castro.

“O advogado José Wanderley foi procurador-geral do Estado e, ao longo de sua carreira, merece essa homenagem do Instituto, que procura agraciar aquelas pessoas que fizeram história na área do Direito Administrativo”, ressaltou o presidente do IDAMS.

João Paulo Lacerda reforçou que o homenageado também contribui na área acadêmica, lecionando nas universidades de Dourados (MS), bem como atuando nas prefeituras do interior de Mato Grosso do Sul.

“O professor José Wanderley merece todo o nosso respeito e consideração pelo trabalho que desenvolveu e vem desenvolvendo, tanto na área do magistério, quanto na área do Direito Administrativo”, pontuou.

José Wanderley Bezerra Alves ficou extremamente honrado com a homenagem recebida do IDAMS, instituição que vem contribuindo significativamente para a difusão dessa área do Direito no Estado.

“Essa contribuição do IDAMS prestigia a sociedade sul-mato-grossense, que, ao conhecer princípios e direitos relacionados ao Direito Administrativo para a sociedade, ganha condição relevante para cobrar a Administração Pública”, declarou.

Currículo

Nascido em Solonópole (CE) e residente em Campo Grande (MS) desde dezembro de 2001, José Wanderley Bezerra Alves é casado e pai de três filhos, sendo formado em Bacharel em Ciências Jurídicas pela Unigran (Universidade da Grande Dourados) e com especialização em Serviços Municipais pelo Instituto de Estúdios de Administración Local, de Madrid (Espanha).

Além disso, ele é mestre em Direito pela UnB (Universidade de Brasília), com a dissertação “Comissões Parlamentares de Inquérito: Poderes e Limites de Atuação”. Profissionalmente, o homenageado é advogado desde 1984, sendo sócio-fundador da sociedade Ferreira & Alves Advocacia, foi procurador-geral do Estado e presidente do Conselho Superior da PGE-MS, no período de 2/5/2002 a 2/6/2005.

Ele foi coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos do Codesul (Conselho de Desenvolvimento do Centro-Sul) de setembro de 2004 a março de 2005 e coordenador-geral da Secretaria de Desenvolvimento Social do Mato Grosso do Sul de março de 1982 a fevereiro de 1983.

José Wanderley Bezerra Alves ainda foi membro substituto do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), classe jurista, de janeiro de 2000 a janeiro de 2002.

Na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o homenageado foi conselheiro federal no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2000, integrando o Conselho Pleno, o Órgão Especial e a 3ª Câmara da Ordem.

Ele também foi conselheiro estadual da OAB/MS no período de janeiro de 1993 a dezembro de 1997 e secretário municipal de Administração e Finanças de Fátima do Sul de 1989 a 1990 e Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul em 1981.

Com informações da assessoria