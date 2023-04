Santa Casa pede ajuda ao TCE-MS

Os atrasos nos repasses de recursos contratualizados entre a direção da Santa Casa e a prefeitura de Campo Grande têm provocado transtornos com os funcionários. Os desafios e as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia do maior hospital de Mato Grosso do Sul foram o motivo da visita do corpo diretivo da instituição ao presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos.

A presidente Alir Terra Lima esteve no TCE-MS acompanhada do vice-presidente da instituição Jari Castro, do diretor secretário Heitor Scheibele, diretor de finanças João Nelson Lyrio e o diretor de administração Rinaldo Hakme Romano. “Em determinados momentos trabalham com apenas 30 por cento da sua capacidade e, com a superlotação que está havendo, isso não pode acontecer porque vai prejudicar a população. Por outro lado, eles também têm o direito de receber até o quinto dia útil do mês”. afirmou Alir.

A presidente afirmou que a intenção ao trazer a questão para o presidente Jerson Domingos é uma tentativa para que a Corte de Contas, em conjunto com a Santa Casa de Campo Grande, Municipio e Estado, nos ajude a buscar um ponto de equilíbrio para sanar o problema.

“Essa é uma visita institucional para dar conhecimento ao Tribunal de Contas da questão da contratualização com o município de Campo Grande para que a Corte acompanhe o andamento desse contrato e também saiba dos problemas que estamos enfrentando com o recebimento do pagamento dos serviços prestados na data aprazada, o que tem trazido inúmeros prejuízos para a população”, afirmou a presidente Alir Terra Lima.

“O presidente se comprometeu a estudar a matéria, uma vez que é função do Tribunal de Contas do Estado olhar todos os contratos, a data do seu vencimento e também procurar saber o porquê desse atraso no pagamento dos serviços contratualizados”, concluiu Alir.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Santa Casa, Prefeitura e Governo divergem sobre repasses