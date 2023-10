Sábado será de calor com possibilidade de chuva em áreas isoladas, em MS

O sábado em Mato Grosso do Sul será de calor, de acordo com o centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado do MS (Cemtec)

Por conta de uma alta pressão em médios níveis, a previsão indica tempo firme em Mato Grosso do Sul e temperaturas máximas em elevação.

Podem ocorrer pancadas de chuva de forma isolada principalmente nas regiões norte e nordeste do estado. Em Coxim, a máxima prevista é de 34°C, com possibilidade de chuva isolada.

Para as regiões sul e leste do estado, são previstas mínimas entre 18ºC e19°C, e máximas que podem atingir os 33°C. Em Três Lagoas, os termômetros podem chegar aos de 34°C e não há previsão de chuva na cidade.

Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 19ºC e 23°C e máximas de até 37°C. Em Aquidauana a temperatura máxima atinge 35ºC, sem possibilidade de chuva.

Em Campo Grande, mínima prevista é de 21°C e máxima de 33°C, com possibilidade de chuva no período da tarde.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

