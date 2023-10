DOF apreende mais de 6,5 toneladas de droga avaliada R$ 13 milhões

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta quinta-feira (12), na MS-166 em Sete Quedas, uma camionete F-4000 paraguaia carregada com mais 6,5 toneladas de drogas. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais faziam policiamento na Linha Internacional, que liga os municípios de Sete Quedas a Paranhos, quando tentaram abordar o condutor do veículo, que não obedeceu a ordem de parada. Após alguns quilômetros ele arremessou a F-4000 em um barranco e fugiu a pé para o país vizinho.

No veículo, do tipo boiadeiro, os policiais encontraram 220 fardos de maconha, que após a pesagem totalizaram 6.530 quilos do entorpecente, além de 100 papelotes de haxixe, com peso total de dois quilos.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 13 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia mais: Polícia Civil desmantela depósito de drogas na capital

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.