Sábado de muito sol em Campo Grande

Campo Grande, terá temperaturas ficam entre 18ºC a mínima e 30ºC a máxima neste sábado de julho (29) . O dia começou com temperaturas amenas mas a previsão é de que os termômetros atinjam os 32ºC em algumas cidades de Mato Grosso do Sul , que será de tempo estável com ar seco e variação de nebulosidade.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar no Estado fica entre 15% e 35%, bem abaixo do que é recomendado para a saúde, por isso, recomenda que a população beba bastante líquido e evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Não há previsão de chuva.

