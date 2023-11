Como manter aprendizado ao longo da vida

Não há nada que impeça alguém de continuar aprendendo ao longo da vida. Essa é uma das mensagens principais do empreendedor Conrado Schlochauer, que proferiu palestra durante Imersão Pedagógica do Senai, nessa quarta-feira (26/07), em Campo Grande. Falando para um público de instrutores e gestores das 11 unidades do Senai no Estado, Conrado demonstrou que somos capazes de conduzir o processo de aprendizado para além da vida escolar ou acadêmica.

“As pessoas não seguem aprendendo ao longo da vida porque ainda mantêm uma mente baseada na experiência escolar. O que precisamos fazer é nos entender como um aprendente autodirigido. Acabamos misturando o processo de aprendizagem com o processo educacional. Achamos que a gente só aprende se estudar, ou que o aprendizado tem a ver com consumir conteúdo. Minha definição de aprendizado é transformar conhecimento por meio de uma performance melhorada. Só aprendemos quando a gente explicita fazendo algo melhor”, disse o palestrante.

Conrado é escritor e tem um livro publicado sobre o tema, “Lifelong learners – O Poder do Aprendizado Contínuo”, no qual defende que retomemos o controle de nosso processo de aprendizado, deixando de lado a velha ideia de que só aprendemos se formos ensinados por alguém. O palestrante acredita que essa reflexão irá contribuir com a transformação pessoal e profissional almejada.

“Embora a palestra seja direcionada a um corpo docente, minha fala será pensada para aprendizes adultos. Desse modo, eles poderão refletir sobre a própria prática de aprendizagem e a forma como eles transmitem conhecimento lá na ponta”, concluiu.

O diretor da Fiems Paulo Fernando Pereira Barbosa, que assistiu à palestra, avaliou como enriquecedor o conteúdo apresentado. “O conhecimento que ele nos trouxe hoje, sobre como temos de continuamente estar aprendendo ao longo da vida e os desafios que precisamos superar no dia a dia, é de extrema importância. Serão lições que vou levar para minha empresa e também para minha vida pessoal”, pontuou.

