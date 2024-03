Em visita ao MS, embaixador do Japão oferece oportunidades de negócios em diversas áreas

Com o objetivo de estreitar laços comerciais com Mato Grosso do Sul, o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teije, foi recebido pelo governador Riedel no final da tarde de segunda-feira (25). Em visita ao Estado pela terceira vez, o emissário do governo japonês enfatizou o propósito de seu país em fortalecer o comércio com o Mato Grosso do Sul.

O embaixador Teije, na conversa que teve com o governador Riedel, destacou algumas áreas das quais os dois países podem ser parceiros como conectividade digital, farmacêutica, agricultura de precisão e hidrogênio verde.

Por exemplo, a Qdenga é uma vacina desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda, lembrou o embaixador japonês. Por sua vez, o governador Riedel ressaltou ao diplomata que o município de Dourados foi o primeiro no Brasil onde a população pode ser imunizada contra a doença.

“Em 2025, vamos celebrar 130 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e Japão, e queremos contar com o Mato Grosso do Sul nesta importante data e convidamos o Estado a participar de eventos que acontecerão em nosso país”, declarou o embaixador.

No ano que vem, o Japão vai sediar a Expo Mundial de 2025, feira internacional que deverá atrair milhões de visitantes, e que tem por finalidade promover o desenvolvimento tecnológico, cientifíco e sustentável entre os países.

O governador Riedel destacou que a série de temas apresentados é fruto de uma construção ao longo de décadas com a comunidade japonesa. “O ano que vem vamos estar presentes no Japão numa missão empresarial, educacional e cultural. Temos muitas empresas japonesas chegando no Mato Grosso do Sul e com interesses de vendas dos nossos produtos. Esta relação bilateral é um sucesso construída ao longo de 130 anos”.

A reunião foi acompanhada pelo secretário Jaime Verruck (Semadesc), pelo cônsul do Japão em São Paulo, Daisuke Hattori, e por membros da comunidade nipo-brasileira de Campo Grande.