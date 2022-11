Richarlison faz golaço de voleio e Brasil vence Sérvia por 2 a 0

Com informações dos repórteres Mariely Barros com Marcos Maluf

Foram mais de quatro anos de espera, mais de 2,1 milhões de minutos, mas que passaram voando comparados com a tensão dos primeiros 62 minutos do Brasil na Copa do Mundo do Qatar 2022 nesta quinta-feira (24). O nervosismo tomava conta do país do futebol quando Richarlison liberou o grito de gol e abriu caminho para a vitória sobre a Sérvia por 2 a 0.

A seleção brasileira teve o controle da partida desde o início, mas não conseguia furar o bloqueio sérvio. Raphinha teve a melhor chance do primeiro tempo, mas bateu fraco. Alex Sandro acertou a trave já na segunda etapa, mas foi então que Richarlison entrou em ação.

O camisa 9 da seleção brasileira aproveitou jogada de Neymar, chute de Vini Jr e rebatida do goleiro Vanja para provar toda sua presença de área e abrir o placar. Depois, Vini Jr recebeu pela esquerda e serviu o Pombo, que viu a bola subir no domínio e não teve dúvidas: virou um voleio espetacular para ampliar e fechar a conta para o Brasil.

Na Capital

Em Campo Grande a comemoração foi gigantesca. O Engenheiro Civi Fabrício Rodrigues de Souza, 29 anos, ficou satisfeito com o placar do jogo que assistiu no Escobar, na região universitária da Capital “Aqui no bar, comemoração super pacífica e eu adorei, vou vim mais vezes e com certeza nos próximos jogos eu vou tá lá torcendo pro nosso país”.

“No começo no primeiro tempo eu achei que o Brasil não ia atender as minhas expectativas, meu palpite antes do jogo era 1X0 pro Brasil, mas como o Brasileiro não desiste nunca eu continuei assistindo e o no segundo tempo o Brasil reagiu melhor. Estou orgulhoso, sinceramente”, comemora.

A assistente de educação infantil, Larissa Duarte, 22 anos, também ficou apreensiva no começo do jogo. “Achei o primeiro tempo muito difícil, a Sérvia estava muito fechada. O Brasil, mesmo com os 5 atacantes não conseguiu dar aquele ataque fatal, se perdeu muito no meio de campo.”

“Porém, no segundo tempo eu fiquei bem alegre. Eu orei, fiz de tudo e a gente começou a fazer gol, gostei do Richarlison e também achei que o Neymar não jogou tanto. Meu palpite antes era 3×0, mas 2×0 tá bom, a gente fez um golaço que valeu por 3”, finaliza.

Na opinião do mecânico Rafael Gonçalves Freitas, de 26 anos, o jogo foi bom. “O Brasil defendeu bem e soube se impor sobre o adversário e o resultado foi merecido, deveria ter sido mais gols. Foi merecimento do atacante Richarlison, porque ele estava na posição certa e hora certa.”

“Eu espero que nos próximos jogos o Brasil jogue mais no primeiro tempo, porque nesse primeiro tempo eles ficaram muito pra trás”, conta Rafael, que estava no Bar Cerv Já e comemorou muito junto com outros torcedores da Capital.

Classificação

Com o resultado, o Brasil lidera o grupo G por ter um saldo de gols maior do que a Suiça, que venceu hoje mais cedo a seleção de Camarões por 1 a 0. O time de Tite volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h, para enfrentar a Suíça.

Com informações da Folhapress, por DANILO LAVIERI, IGOR SIQUEIRA E GABRIEL CARNEIRO