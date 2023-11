Sem liberação de torcedores, jogos no estádio Jacques da Luz segue de portões fechados

O Estádio Jacques da Luz, localizado no Bairro das Moreninhas, em Campo Grande, segue com os portões fechados para receber torcedores. No início do mês, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), recebeu uma notificação do Ministério Público Estadual (MPMS), sobre a atualização dos laudos de vigilância sanitária.

A reportagem do Estado Online buscou entender a situação com o vice-presidente da federação, Marco Antônio Tavares, que confirmou a entrega de toda documentação. “Já entregamos todos os documentos que o promotor pediu no último dia 27 (outubro). Já notifiquei os clubes que eles tem 30 dias para analisar toda essa documentação, e assim, liberar a volta dos torcedores ao Jacques da Luz’, relatou.

A reportagem questionou Tavares sobre a situação irregular dos estádios em Mato Grosso do Sul, com as mudanças vigentes sobre a nova Lei Geral do Esporte. O vice-presidente da FFMS, disse que já conversou com os clubes para se atentarem com as documentações. “Sobre essa mudança nos fez refletir e ficar mais próximo da realidade. A gente, anteriormente, avaliava os estádios como arenas, como é o Jacques da Luz que cabe 3 mil pessoas. Por exemplo, o estádio do Noroeste (em Aquidauana) tem menos exigências que o Morenão (estádio Pedro Pedrossian); que este já pede laudos mais parecidos com o estádio do Morumbi (tamanho e público que o complexo suporta). Já comunicamos aos clubes para se atentarem nessa questão para que nenhum deles sejam prejudicados

Com a falta de liberação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o jogo entre União ABC e São Gabriel neste domingo (5), será de portões fechados, sem a presença de torcedores.

