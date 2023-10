Reinaldo diz que PSDB terá candidato a prefeito em 60 municípios

“Vamos ter candidatura própria na eleiçõ para prefeito da Capital, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá”. foi que afriou o ex-governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja após ser reeleito na manhã deste sábado presidente do diretório estadual do PSDB . Durante o discurso logo após a confrmação do resultado da Convenção, Azambuja já anunciou o posicionamento do partido para as eleições de 2024, assegurando que , o partido terá candidato próprio em 60 dos 79 municípios. Reinaldo no entanto disse que em alguns municípios o PSDB poderá apoiar aliados e se aliiar a quem esteve junto na eleição do Eduardo Riedel.

“O PSDB não veta aliança com nenhum partido não tem veto nem a MDB, nem ao Partido dos Trabalhadores, nem ao Partido Liberal, o PSDB está aberto”, . A gente faz aliança em cima de alguns princípios, quem são os candidatos, quais as bandeiras que esse candidato defende, qual o trabalho prestado que ele tem, isso vai ser discutido localmente em cada uma das cidades. pontuou.

Ao todo, a chapa única para comando do diretório teve 151 votos favoráveis e nenhum contra. Foram eleitos ainda lideranças da diversidade, juventude, mulher e racial.

Lia mais: PSDB-MS elege Azambuja e Resende para Diretório Regional

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.