Um veto e um projeto serão analisados na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (24), um veto e um projeto de lei. Em única discussão e votação, segue para análise o veto total ao projeto de lei n. 10.894/23, do vereador William Maksoud, que dispõe sobre a instituição do programa “Facilitadores do Trânsito” nas áreas escolares do município de Campo Grande.

Já em segunda discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei n. 10.582/22, que declara de Utilidade Pública a Academia de Letras do Brasil – Seccional Campo Grande. A proposta é dos vereadores Otávio Trad e Ronilço Guerreiro.

Palavra Livre – Durante a sessão, a subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Luiza Lourenço de Oliveira e Lima, estará na Tribuna para falar sobre a Cartilha de Bem-Estar Animal, que será utilizada nas ações educativas e disponibilizada também na Rede Municipal de Ensino. O convite foi feito pelo vereador Professor Riverton.

Leia mais: Programa ‘Samu na Escola’ e mais quatro projetos serão analisados hoje na Câmara

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.