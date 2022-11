Redução do gás natural para distribuidoras começa a valer

Entra em vigor a partir desta terça-feira (1º), a redução média de 5% no preço por metro cúbico do gás natural vendido para as distribuidoras, transportado e distribuído por dutos. A medida, que foi anunciada no início de outubro pela Petrobras, não afeta o valor do gás de cozinha, envasado em botijões ou vendido a granel.

Essa redução faz parte da atualização trimestral e vincula o preço do gás natural às oscilações do petróleo Brent – que é o mais utilizado no Brasil para a extração do gás natural – além da taxa de câmbio, de acordo com a Petrobras.

Apesar de ser uma dedução no valor da revenda para distribuidoras, o diretor de gás natural da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia (Abrace), Adrianno Lorenzon, afirma que essa redução pode beneficiar o consumidor, já que as distribuidoras tendem a fazer esses repasses para o valor final do produto.

“Essa redução impacta diretamente o consumidor de gás natural, já que cada distribuidora de gás deverá repassar essa redução. Claro, acompanhando as próprias regras das regulações, mas, de alguma forma, ela será repassada aos consumidores finais.”, explica o diretor de gás natural da Abrace.

Em relação às eleições do último domingo, o diretor afirma que a decisão nas urnas não vai afetar o preço do gás natural. Pelo menos não neste primeiro momento, o preço do combustível também não deve ser alterado, pois a maioria dos contratos são firmados a longo prazo.

“Não afeta. Os contratos estão postos. A maioria dos contratos são de longo prazo, ou seja, têm vigência pelo menos até o final de 2024 e acompanham o petróleo Brent. Então, as eleições não causam nenhum efeito na precificação do gás”, diz Adrianno Lorenzon.

De acordo com a Petrobras, essa atualização é válida até o fim de janeiro de 2023, conforme os contratos estabelecidos com as distribuidoras. Ainda segundo a empresa, “a atualização trimestral do preço do gás natural e anual para o transporte do produto permite atenuar volatilidades momentâneas e aliviar, no preço final, o impacto de oscilações bruscas e pontuais no mercado externo, assegurando, desta forma, previsibilidade e transparência aos clientes”.