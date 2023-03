Rede Adventista de Educação faz homenagens no Dia Internacional da Mulher

Mães, funcionárias, professoras e alunas tiveram um dia diferente nas unidades escolares do Estado

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Rede Educacional Adventista em Mato Grosso do Sul preparou surpresas às mães, alunas e colaboradoras das oito unidades escolares espalhadas no Estado.

Ao levarem seus filhos à escola, mães foram recebidas aos portões com tapete vermelho, música ao vivo entre outros mimos. Mas não foram só as mães que ganharam presentes.

Professoras, colaboradoras e alunas das unidades também foram homenageadas. Além disso, boa parte das escolas e colégios realizaram o famoso dia da beleza, com direito até de desfile.

Segundo o Líder da Rede no Estado, Edimar Sena, esta foi uma maneira de valorizar a importância da mulher em nossa comunidade escolar.

Nas unidades escolares CAJE (Colégio Adventista Jardim dos Estados), toda portaria do infantil foi decorada para receber as alunas, mães e responsáveis. Também foi realizado o “dia de beleza” para as meninas do infantil, finalizando com um desfile.

No CAVB (Colégio Adventista Vilas Boas), um tapete vermelho foi colocado na calçada, onde dá acesso à portaria. Durante a chegada de professoras, colaboradoras, mães e alunas, músicos tocaram na calçada para homenageá-las.

Lembranças especiais também foram entregues a elas. Além disso, um lindo desfile foi realizado com as alunas do contraturno com o intuito de enaltecer a beleza de cada uma.

Enquanto na EADO (Escola Adventista de Dourados), durante a recepção dos alunos nesta manhã, lá também teve um tapete vermelho estendido para receber as mulheres que chegavam à unidade escolar, assim como os músicos tocando violão na calçada que abrilhantaram o momento.

Foi realizado a entrega de uma paçoca especial e o “Guarda Chuva da Virtude”, onde cada mulher poderia retirar uma mensagem bíblica, além de receber uma oração.

No CACO (Colégio Adventista de Corumbá), além da tradicional recepção, alunos da unidade escolar realizaram uma cantata nas dependências do Banco do Bradesco em homenagem as funcionárias e mulheres que estavam na agência.

Aproximadamente 15 alunos, representantes do coral do colégio, cantaram três músicas. Por fim, um musical foi também a forma de homenagear e enaltecer as mães, alunas e colaboradores da EAM (Escola Adventista de Miranda).

Com informações da assessoria